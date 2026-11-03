Вольфсон предложил ввести квалификационный экзамен для председателей ТСЖ и ЖСК

Председатели товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) должны проходить квалификационный экзамен, а штрафы для них должны быть на уровне штрафов для управляющих компаний, заявил в своих соцсетях член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По его словам, необходимо продолжить наводить порядок в управлении домами. Депутат предложил ввести квалификационный экзамен и равные с УК штрафы для председателей ТСЖ и ЖСК. Сейчас в ТСЖ действуют, по сути, формальные санкции: УК за нарушение штрафуют на 200–300 тыс. рублей, а ТСЖ – на 5 тыс., при этом председателями порой числятся подставные люди, написал Вольфсон в своем Telegram-канале.

Также парламентарий предлагает увеличить срок работы управляющей компании от застройщика в новостройках с трех месяцев до одного года. По его словам, за три месяца люди не успевают заселиться, а дом не проходит зимний цикл, чем пользуются недобросовестные конкуренты, перехватывая дома после того, как прежняя УК вложилась в технику и благоустройство.