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Общество 28 сентября 2026 15:24

Вольфсон: Минниханов обратил особое внимание на жалобы жителей на УК

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Вольфсон: Минниханов обратил особое внимание на жалобы жителей на УК
Илья Вольфсон, архивный снимок
Фото: © «Татар-информ»

В своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов сделал особый акцент на большом количестве жалоб жителей на работу управляющих компаний и поручил разобраться в этом. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Государственной Думы РФ от РТ Илья Вольфсон.

«Рустам Нургалиевич обратил внимание на существенный рост жалоб жителей на работу управляющих компаний, а также на износ сетей ливневой канализации, особенно в Казани. Ответственным ведомствам поручено взять эти проблемы на строгий контроль и оперативно подготовить предложения», – отметил собеседник агентства.

По его словам, со стороны депутатов Госдумы тоже имеется готовность присоединиться к этой работе. Вопросы по этой теме будут подняты в нижней палате Федерального Собрания, уже есть несколько тематических предложений.

#ПосланиеМинниханова2026 #управляющие компании
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