Вольфсон: Лидерство РТ по многим направлениям – результат грамотной стратегии

Послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ еще раз подтвердило, что лидерство республики во многих отраслях – это результат большой совместной работы. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Государственной Думы РФ от РТ Илья Вольфсон.

«Послание в очередной раз показало, что лидерство республики в разных отраслях – экономике, международном сотрудничестве, спорте и культуре – не случайно. Это результат продуманной комплексной стратегии руководства республики. Само послание – пример того, как можно эффективно сочетать долгосрочные стратегические цели с заботой о насущных нуждах людей сегодня», – заявил собеседник агентства.

Парламентарий также поддержал решение Минниханова о создании в структуре Правительства Татарстана подразделения, которое займется вопросами, связанными с поддержкой участников специальной военной операции.

«Уверен, с участием нового ведомства любые запросы наших бойцов будут решаться более оперативно. И тех, кто сейчас на передовой, и тех, кто уже вернулся домой», – подчеркнул Вольфсон.