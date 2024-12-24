Волевой «Ак Барс» в Москве без надежного тыла. Почему казанцы радуют и огорчают

«Ак Барс» все чаще радует своих болельщиков матчами с россыпью голов и классным сюжетом со спасением и итоговыми победами. Наблюдать за казанцами все интереснее, но вместе с тем результативные матчи несут в себе и ряд проблем – ошибки в обороне и ненадежная вратарская линия. «ТИ-Спорт» разбирается в победном супер-матче, где было над чем подумать.





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» дает болельщикам хлеба и зрелищ

Давненько такого не было, но перед московским матчем «Динамо» и «Ак Барса» в прессе разогрелась мощнейшая «прогревка» в лучших традициях плей-офф. На лентах спортивных ресурсов вышла целая серия комментариев и прогнозов на матч. Экс-главный «Динамо» Владимир Крикунов делился, за счет чего москвичи так прибавили по ходу сезона, защитник «бело-голубых» Артем Кудашов объяснял, что «нужно просто взять и победить», и еще несколько экспертов рассуждали о предстоящем поединке.

Очевидно, что такой медиа эффект – следствие первого поединка, когда команды в остросюжетном матче забросили на двоих девять шайба, а трагический эпизод с курьезной пропущенной шайбой Хантером Миской вошел во все видео-нарезки и «завирусился».

И надо сказать, вчерашняя игра ожидания оправдала. Шикарный поединок с классным сценарием: россыпь шайб, судьбоносные удаления, гонка «Ак Барса» за «Динамо» и волевой переломом матча. А фокусы Никиты Лямкина и Александра Барабанова, делающих шайбы из ничего – отдельный вид искусства.

Кажется, это лучший по зрелищности поединок «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Казанцы под руководством Анвара Гатиятулина выдают один огненный матч за другим. В девяти предыдущих личных встречах «барсы» и динамовцы наколотили друг другу 52 шайбы (5,78 в среднем за игру). А вчера 11-ю шайбами довели этот показатель до 5,8 шайб за матч.

Если кто-то сегодня заявит, что «Ак Барс» — это системная команда, действующая от соперника, то серьезно согрешит. Зрелищности в играх «Ак Барса» сегодня не занимать, и вопросов к волевым качествам тоже быть не должно. За эти десять игр казанцы одерживали четыре волевые победы – над «Сочи», в домашней игре с «Динамо», с «Витязем» и вот сейчас на «ВТБ-Арене» в игре с «Динамо».

Эта команда может преподнести сюрпризы в плей-офф, но есть «но».

Вратари по-прежнему остаются слабейшей частью «Ак Барса»

Но есть у зрелищности и изобилия шайб и обратная сторона медали. Заключается она в простой известной истине: будь у «Ак Барса» в воротах надежная пара вратарей, забрасывать по 5-6 шайб за игру не приходилось бы.

Амир Мифтахов и Тимур Билялов, похоже, стоят друг друга. Ведь о стабильной серии хороших матчей, где вратарь отыграл бы хотя бы пять уверенных матчей оба, могут только мечтать. Амир Мифтахов только за две последние игры подарил болельщикам «Ак Барса» неприятных сюрпризов с запасом. В матче с минчанами, как минимум, два гола можно было не пропускать, а из трех пропущенных накануне шайб, как минимум, залп Кирилла Адамчука не должен был оказаться столь сложной задачей для вратаря.

Вратари "Ак Барса" остаются верными себе и уступают друг другу место в рамке Фото: ak-bars.ru

Впрочем, его сменщик не то, чтобы добавил уверенности обороне «Ак Барса». Оба его пропущенных гола – от Кудрявцева и Седрика Паккета вратарь топ-уровня должен был вытаскивать. В первом случае Тимур просто выронил шайбу, не сумев зафиксировать в ловушке, а во втором не выручил.

Есть ли даже у такого волевого «Ак Барса» шансы в Кубке Гагарина добиться чего-то серьезного без уверенного последнего рубежа? Вопрос риторический.

Яруллин и Журавлев проводят сомнительный сезон, но в опале Юдин. В чем дело?

Сомнительно проводят сезон и защитники «Ак Барса». Следует признать, что не будь чудовищных ошибок в первой половине матча, казанцам не пришлось бы волевыми усилиями искать в себе ресурсы, чтобы игру переламывать.

Например, пропущенная уже в самом начале матча шайба – очередной «подарок» от Альберта Яруллина. Хоккеист изначально выбрал неправильную позицию еще после вбрасывания в казанской зоне и напрочь забыл держать пятак у правой штанги. Так что Дмитрий Рашевскийй расстреливал Амира Мифтахова в упор беспрепятственно. В этом матче у Яруллина были бы «-2», если не шайба, залетевшая от конька Менелла после его передачи.

Если в первые месяцы чемпионата можно было все списывать на фактор перехода в новую команду, освоения (хотя, казалось бы, домой вернулся), то теперь, когда сезон перевалил экватор нужно признать честно – Альберт сдал. Причем сдал серьезно.

Мы даже не сравниваем с тем, на каком уровне доморощенный защитник уезжал из Казани в 2021 – он сдал даже по сравнению с тем уровнем, на котором выступал еще полгода назад за «Трактор» в плей-офф.

Фото: ak-bars.ru

И если Альберт в целом свои «косяки» нивелировал, то еще печальнее обстоят дела у Даниила Журавлева, который проваливал свои единоборства из раза в раз. Когда Максим Комтуа забрасывал свою шайбу, второй номер «Ак Барса» сначала проиграл борьбу у борта, а потом не сумел помешать канадцу перед своими воротами. У Даниила уже очень грустные «-9» показателя полезности. Болельщики уже стали горько шутить, мол, если смена Яруллина или Журавлева, значит жди гола в ворота «Ак Барса».

На фоне такого выступления двух этих защитников довольно странно выглядит нездоровые телодвижения вокруг Дмитрия Юдина, который все дальше отдаляется от своей мечты доиграть в Казани до конца карьеры. Тот факт, что хоккеист даже не полетел на выездную серию показывает, что Гатиятулин на него, похоже, уже не рассчитывает. И это учитывая, что больших провалов от Юдина мы в этом сезоне не видели. Непонятно, почему по-прежнему не получает серьезного шанса и Артемий Князев, который тоже в подобных провалах замечен не был. В такой ситуации остается только задаваться вопросом: «что происходит»?

Как выступили бывшие «барсы»? Неоднозначно

Этот матч мог бы получить еще более прекрасный сюжет, если бы Алексей Кудашов решился выпустить на матч своего нового дорогостоящего новичка, Владислава Подъяпольского. Звездный голкипер в свое время делал первые осознанные шаги в КХЛ именно в составе «Ак Барса», и даже отыграл в воротах казанцев в плей-офф 2019 года.

Вот только опыт тот для 22-летнего вратаря назвать удачным сложно. Казанцы вылетели уже в первом раунде от «Авангарда», а вратарь за три матча пропустил 11 шайб, с 84.7% отраженных бросков. «Ак Барс» поспешил от него избавиться.

Фото: ak-bars.ru

Зато в этой игре мощно отыграл Кирилл Адамчук, пробил Амира Мифтахова от синей линии, вынудив голкипера закончить матч пораньше. Он провел на льду 13:30 минут, провел 4 силовых приема и заблокировал 1 бросок. У экс-барса не самый высокий айс-тайм, но он точно выполняют одну из ключевых ролей в обороне «Динамо».

А вот Игорь Ожиганов, наоборот, сыграл негативную для «Динамо» роль в матче. Именно его небрежное и дерзкое нарушение правил прямо на глазах у рефери стоило москвичам очков в этой игре. В свое время Квартальнов изгонял защитника из «Ак Барса» в том числе за подобные моменты. Теперь же капитан «Динамо» привел свою команду к поражению.