Волейбольный турнир и выставка памяти участника СВО прошли в селе Кукморского района РТ

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В селе Яныль Кукморского района РТ прошел волейбольный турнир и открылась выставка в память о Артуре Баляеве – участнике специальной военной операции. Мероприятие состоялось в Яныльской школе, где он учился, и объединило родных, друзей, педагогов и односельчан.

Артур Баляев отправился в зону специальной военной операции в сентябре 2022 года. Он выполнял задачи по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Перед отправкой военнослужащий прошел обучение в Туле.

«Когда его мобилизовали, сначала направили в Тулу для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. Там он учился около месяца. В последний раз он выходил на связь 26 ноября прошлого года», – рассказала мать погибшего Райхана Баляева.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

По словам близких, Артур увлекался спортом и особенно любил волейбол. Это стало основанием для проведения памятного турнира в школе, где он учился.

«Учитель физкультуры моего сына рассказывал, что еще в 2002 году Артур очень хорошо показывал технику паса в волейболе. Это тогда всех впечатлило, и было принято решение организовать волейбольный турнир», – отметила Райхана Баляева. Она также поблагодарила родных, односельчан и друзей семьи за помощь в организации мероприятия.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Педагоги вспоминают Артура как прилежного и трудолюбивого ученика.

«Он был одним из лучших учеников. С пятого класса очень любил читать – не только по школьной программе, но и дополнительно, сам выбирал книги. Даже приезжая в отпуск, он не сидел без дела, помогал маме и при этом всегда находил время для чтения. Последним произведением, которое он прочитал, стал роман Льва Толстого “Воскресенье”», – рассказала учитель русского языка и литературы Нурзия Хурамшина.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В рамках мероприятия была организована выставка, на которой представили личные вещи Артура Баляева, его письма, грамоты и медали.

Экспозиция позволила участникам и гостям подробнее узнать о его жизненном пути и службе.

Фото предоставлено Адилей Шакировой