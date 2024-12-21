Волейбольный матч «Зенит-Казань» — «Кузбасс» пройдет без зрителей

Запланированный на сегодня в 17.00 матч регулярного чемпионата волейбольной Суперлиги в казанском Центре волейбола «Зенит-Казань» – «Кузбасс» (Кемерово) продет по расписанию, но без зрителей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал пресс-атташе клуба Азамат Мырзаев.

«После сегодняшнего утреннего прилета на Казань украинских беспилотников в городе отменены массовые мероприятия. Волейбольный матч без зрителей к таковым не относится. Так что пока мы спокойно готовимся в штатном режиме к игре с „Кузбассом“», — отметил он.

Клуб в данный момент готовит обращение к своим болельщикам. Других спортивных мероприятий на высшем уровне на сегодня в столице Татарстана не запланировано.

Например, баскетбольный УНИКС сыграет сегодня в Москве с МБА-МАИ. Завтра в Казани должен состоятся женский волейбольный матч «Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) в том же Центре волейбола (16:00). В Дербышках на стадионе «Ракета» в то же время запланирована игра по хоккею с мячом между «Ак Барс-Динамо» (Казань) – «Мурман» (Мурманск).