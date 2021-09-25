Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал седьмую подряд победу в Кубке России

Казанский «Зенит» одержал в Уфе очередную победу на предварительном этапе Кубка России, обыграв со счетом 3:0 оренбургский «Нефтяник».

После шести кряду побед на турнире казанцы досрочно обеспечили себе первое место в своей группе. Но для команды Алексея Вербова главное сейчас хорошо подготовиться к чемпионату России, стартующему на следующей неделе.

Матч с «Нефтяником» зенитовцы начали в следующем составе: Андрей Сурмачевский, Бартош Беднож, Мика Кристенсон, Дмитрий Щербинин, Максим Михайлов и либеро Михаил Каштанов.

В первой партии лишь поначалу оренбуржцы играли на равных с фаворитами — 1:4. Очень быстро казанцы сначала сравняли счет после эйса Бедножа — 4:4, а затем стали уходить вперед — 16:11, 20:14. Вошел в игру опытнейший Александр Волков — 21:14. Мощный блок, партия — 25:15.

Во втором сете в полную силу заработал казанский блок, который к середине партии принес «Зениту» четыре очка — 11:7. Столь же успешно казанцы подавали и принимали — 15:11, 19:14. Привычно мощный эйс Сурмачевского — 20:14. Точку в партии поставил Беднож, 25:17.

В третьей партии в игру вошел ветеран Юрий Бережко. Весьма результативно атаковал Михайлов — 7:4, Очень красивый эйс подал Кристенсон — 15:8. «Нефтяник» сопротивлялся как мог, порой набирал по три очка кряду, но разница в классе была видна невооруженным взглядом. 25:14 от рук Михайлова, партия. Управились за 66 минут.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:17, 25:14).

Завтра казанцы завершат турнир матчем с «Факелом» (Новый Уренгой).