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Ру Тат
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27 сентября 2021  19:46

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» объявил о смене своего логотипа

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Казанский «Зенит» представил сегодня свою новую клубную символику. Основным элементом эмблемы стала стилизованная литера Z. «Зенит-Казань» давно использует эту букву в своих маркетинговых и рекламных компаниях.

Главные качества новой эмблемы – узнаваемость, лаконичность и легкость восприятия, сообщается в видеопрезентации.

Созданием новой айдентики занималась студия спортивного дизайна Quberten, которая разработала фирменный стиль для ряда ведущих спортивных брендов России.

Ключевой слоган нового визуального образа: «Идем в ногу со временем, сохраняя традиции». Логотип выполнен в классической для нашего клуба округлой форме.

Первый матч с новым логотипом команда Алексея Вербова проведет в Красноярске 2 октября против «Енисея».

#вк зенит-казань
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