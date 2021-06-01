Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» покинула доигровщица Ольга Бирюкова

Казанский «Динамо-Ак Барс» сообщил сегодня о том, что доигровщица Ольга Бирюкова покидает команду. В клубе из столицы Татарстана 26-летняя волейболистка выступала с 2011 по 2013 годы, играя за молодежную команду «Динамо-УОР» (Казань), а затем до 2014 года – в основной команде.

Также Бирюкова выступала за казанский клуб в сезонах 2014-2015, 2016-2017 и с 2019 по 2021 годы. Кроме того, в карьере игрока есть такие команды, как «Воронеж», «Алтай» (Казахстан), «Бешикташ» (Турция) и одинцовское «Заречье».

За последние два сезона Ольга Бирюкова приняла участие в 43 матчах и в составе «Динамо-Ак Барса» завоевала четыре титула – первое место в чемпионате России, два Кубка страны и Суперкубок России.

«Мы благодарны Ольге за все матчи, за все тренировки и годы, которые она провела вместе с нашей командой! Мы всегда с неподдельным вниманием следили и будем следить за ее выступлением в составе любого клуба, который она выберет. И от всей души желаем Ольге успехов в дальнейшей карьере! Уверены, что казанские болельщики с радостью присоединятся к нам в добрых пожеланиях самой веселой и зажигательной волейболистке страны!» – сообщается на официальном сайте ВК «Динамо-Ак Барс».