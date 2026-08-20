Волейбольный экзамен в Уфе: как мужская сборная России возвращается в элиту

Российский спорт возвращается на международные турниры. Уже объявлено, что женская и мужская сборные сыграют в Лиге наций летом 2027 года. А чтобы лучше подготовиться и понять свой уровень, в ВФВ решили для мужской сборной устроить в Уфе турнир четырех – с Беларусью, Ираном и Кубой. О том, как готовится сборная - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: volley.ru

Уфа – символичное место российского волейбола

В начале июля этого года Международная федерация волейбола (ФИВБ) подумала и решила вернуть сборные России на международные турниры со всеми почестями – с флагом и гимном. И сразу же было объявлено – готовьтесь к лету 2027 года, мы добавим вас в Лигу наций 19-м участником. Правда вот от чемпионата мира мужской команде пришлось отказаться, так как он пройдет в Польше, куда нашим парням точно не выдадут визы. Об этом польская сторона не так давно заявила открыто.

Ну а пока до Лиги наций остается ещё почти год, мужская сборная решила поучаствовать в первом международном турнире. Позвали – Беларусь, Кубу и Иран. Играть будут в Уфе.

Вообще, надо отметить, что столица Башкортостана для проведения первого международного турнира для нашей сборной выбрана не случайно. Если помните, семь лет назад, именно здесь проходил один из этапов Лиги наций. Наши ребята тогда поочередно обыграли итальянцев, американцев и португальцев. И с тех пор до нынешнего времени в России наша сборная официальные матчи не проводила. Подчеркнем также, что этот «Турнир четырех» в Уфе не войдет в календарь международной организации, а потому мировой рейтинг останется без изменений.

Кто наши соперники и в чем их сила?

Нынешние же соперники только номинально кажутся слабыми. К таковым, при всем уважении, наверное, можно отнести только сборную Беларуси, против которой наши ребята за последние годы сыграли несколько товарищеских игр. А вот Куба и Иран – другая история.

Весь прошедший сезон они провели в Лиге наций, где у них была возможность каждый раз играть против сильнейших сборных мира. Хоть их статистика и печальна – лишь по три выигранных встречи из 12-ти. Но согласитесь, опыт, есть опыт.

И давайте поговорим о каждой из них отдельно. Начнем с Ирана. Довольно крепкая сборная. Основной ударной единицей команды Роберто Пьяццы является диагональный Амин Эсмаильнежад. Он пропустил чемпионат мира прошлого года из-за травмы, но в августе этого года вернулся и готов доказывать состоятельность. Как и еще один диагональный Али Хаджипур – именно он тащил команду на прошлогоднем мировом первенстве, где они, к слову, добрели до четвертьфинала.

Нельзя не отметить и Пурия Ханзаде – его умение сильно подавать и решать в критических эпизодах восхищает. Последний год ходили слухи, что он может перебраться как-раз в уфимский «Динамо-Урал».

А вот латиноамериканская сборная под руководством Хесуса Круса Лопеса последний чемпионат мира откровенно провалила, не сумев выйти из группы. Подчеркнем, что Куба в своей игре делает ставку на физическую силу, быструю атаку и мощную игру на блоке.

Из заметных игроков отметим сразу же Робертланди Симона. Очень колоритный мужик – столп и ветеран этой сборной, играет на позиции блокирующего. Он несколько лет назад уходил из сборной, но потом вернулся и продолжает феерить.

Марлон Янт Фото: vczenit.ru

Здесь же и хорошо знакомый всем российским фанатам и Владимиру Алекно Марлон Янт – доигровщик питерского «Зенита» является одним из лучших игроков на своей позиции в мире. Есть Мигель Анхель Лопес – этого доигровщика выделяют атлетизм и умение решать сложные эпизоды. Несет в себе опасность и диагональный Хосе Массо – на него тренерский штаб делает особую ставку и ждет, что он сильно поможет.

Что по составу и кто из казанского «Зенита»?

Как вы знаете, мужскую сборную России в июне 2022 года возглавил Константин Брянский, сменив на этом посту Туомасу Саммелвуо. Для российского наставника это тоже будет своеобразная проверка на прочность на таком уровне. Да и состав для этой самой проверки он подобрал, кажется, наилучший из имеющихся.

Тут стоит отметить, что из 14-ти волейболистов – восемь представляют московское «Динамо», которое и тренирует Брянский. Оно и понятно – чемпионы России. Связующими на турнир поедут Павел Панков и Роман Порошин. А на днях стало известно, что к ним присоединился еще и игрок казанского «Зенита» Константин Абаев. Диагональные - Максим Сапожков и Илья Казаченков. Доигровщики – экс-зенитовец Дмитрий Волков, а также Денис Богдан, Антон Семышев и Омар Курбанов.

Дмитрий Волков Фото: zenit-kazan.com

В центре у этой команды сыграют Илья Власов, Дмитрий Жук, Дмитрий Лызик и казанский игрок Роман Романовский. На роль либеро Брянский взял Евгения Баранова и еще одного игрока казанского клуба Илью Федорова. Причем, отметим, в прошедшем сезоне Илья делил место в основе «Зенита» с Сантьяго Данани. И всецело доказал свою состоятельность.

Остается лишь добавить, что турнир пройдет в Уфе с 21 по 23 августа.