Волейбольное «Динамо-Ак Барс» вновь проиграло на Кубке России

Казанское женское «Динамо-Ак Барс» потерпело второе поражение на предварительном этапе волейбольного Кубка России в Саратове, уступив со счетом 0:3 местному «Протону».

Напомним, что в Саратов казанцы привезли второй состав своей молодежной команды — первый сейчас выступает на молодежном Кубке страны в Туле, основа занимается дома. Регламент позволяет тренерскому штабу «Динамо-Ак Барс» проверять молодежь в кубковом турнире, казанки в любом случае выходят во второй этап соревнований из-за наличия в сборной страны нескольких игроков команды.

Разумеется, «Протон», участник еврокубков, камня на камне не оставил от юных динамовок. За 13 минут первого сета на площадке не было и намека на борьбу — 6:25.

Чуть интереснее казаночки сыграли во второй партии, набрав в два с лишним раза больше очков — 14:25.

В третьем сете уже в дебюте счет стал неприличным — 0:9, пока динамовки не заработали первое очко на блоке. Но итог неминуем, 8:25. Игра продлилась всего 50 минут.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Саратов) — 0:3 (6:25, 14:25, 8:25).

Завтра динамовки сыграют в Саратове с нижегородской «Спартой».