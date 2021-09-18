Волейбольное «Динамо-Ак Барс» уступило в Кубке России

Женское волейбольное «Динамо-Ак Барс» вновь проиграло на предварительном этапе Кубка России череповецкой «Северянке» в Саратове со счетом 0:3.

С учетом того, что «Динамо-Ак Барс» привезло в Саратов резервный состав молодежной команды, такой результат был вполне естественным.

В первой партии лишь поначалу юные динамовки оказывали сопротивление, но затем пропустили семь очков подряд, после чего партия была проиграна, 9:25.

С точно таким же счетом завершился и второй сет — 9:25. И в третьей партии борьбы фактически не было, 8:25.

Завтра в Саратове динамовки проведут последний матч с «Уфимочкой».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Северянка» (Череповец) — 0:3 (9:25, 9:25, 8:25).