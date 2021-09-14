Волейбольное «Динамо-Ак Барс» стартовало в Кубке России с поражения

Сегодня стартовал розыгрыш волейбольного Кубка России среди женщин. Казанское «Динамо-Ак Барс» в первой игре в Саратове уступило со счетом 0:3 «Смене» из Череповца.

Тренерский штаб казанской команды воспользовался пунктом регламента турнира, согласно которому команды, делегировавшие в сборную страны несколько спортсменок, автоматически выходят в следующий этап, независимо от результатов матчей предварительного этапа.

Поэтому играли сегодня динамовки даже не молодежным, а резервным составом молодежной команды — основной был занят на турнире молодежных команд в Туле. Основой состав первой команды получил отдых. Поэтому исход встречи со «Сменой» изначально сомнений не вызывал.

В первой партии лишь поначалу на площадке была видимость борьбы, после чего «Смена» быстро дожала юных соперниц, 11:25.

Примерно по такому же сценарию прошла и вторая партия. После счета 5:7 стало 6:17. Итог 10:25 после эйса «Смены».

Чуть более упорно борьба шла в третьем сете — 12:16, казанки набрали очков больше, чем в первых двух партиях. Даже выдали рывок в концовке, изменив счет с 15:21 на 17:21. Но и только. Достаточно сказать, что матч продлился всего 60 минут.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Смена» (Череповец) — 0:3 (11:25, 10:25, 19:25).

16 сентября динамовки сыграют в Саратове с нижегородской «Спартой».