«Динамо-Ак Барс» обыграло нижегородскую «Спарту»

Сегодня в Туле стартовал второй, полуфинальный этап Кубка России по волейболу среди женщин в группе «В». «Динамо-Ак Барс» в первом туре обыграло нижегородскую «Спарту» со счетом 3:0.

Напомним, что на первом этапе Кубка России «Динамо-Казань» выставило резервный состав молодежной команды, проигравший все матчи. Но в силу регламента — наличие сборниц, казанки вышли во второй этап турнира. Нижегородкам казанки проиграли на первом этапе Кубка, но обыграли в гостях (3:1) в первом туре чемпионата России.

И вот новая встреча в Кубке. Из четырех команд каждой из трех полуфинальных групп в «Финал четырех» выйдут только победительницы. В первой партии большую часть времени инициативой владели нижегородки, очень уверенно стартовавшие – 1:5. Не шла игра у динамовок — 7:12. С большим трудом казанки сумели выровнять игру — 15:17 после блока. Но лишь после фирменного удара Саманты Фабрис статус-кво был восстановлен, 18:18. А в нервной концовке удача улыбнулась динамовкам, блок — 25:23.

Во втором сете «Динамо-Ак Барс» сразу заиграло уверенно. До середины партии «Спарта» еще держалась — 9:8. Но затем казанки форсировали события, особенно удачно используя блок — 13:8, 20:12. Завершили динамовки партию на подачах Фабрис — 25:13.

Третья партия прошла в упорной борьбе. Долгое время «Спарта» играла на равных — 6:6, 11:11, 15:15, 17:17, 19:19. И лишь в концовке динамовки смогли дожать соперниц, опять же благодаря блоку и подаче. Точку в партии и матче поставила Татьяна Кадочникова, 25:20.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:20).

Завтра казанки сыграют в Кубке с хозяйской тульской «Тулицей».