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Татарский мир
7 июля 2022  16:36
Дмитрий Киселев

Волейбольная команда татарского интерната победила в первенстве Афганистана

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Волейбольная команда татарского интерната победила в первенстве Афганистана
фото: «Татар-информ»

В Кабуле прошло первенство Афганистана по волейболу среди учебных заведений. Первое место в упорнейшей борьбе заняла команда татарского интерната провинции Саманган «Нур аль-Мадарс Татарха», сообщил журналисту «Татар-информа» глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«В интернате проживают и обучаются более 400 детей-сирот и детей, чьи родители попали в сложную жизненную ситуацию. В турнире участвовали 47 команд из всех провинций Афганистана», — отметил собеседник агентства.

Волейбол — один из самых популярных видов спорта в Афганистане. В этой стране любят спорт и занимаются многими его видами: футболом, крикетом, боксом, борьбой и, конечно, национальным видом конных скачек бузкаши. 

«Конечно, не всегда получается добиться больших высот, но они очень стремятся завоевать первые места. И волевая победа в турнире по волейболу показала это. Когда команда вернулась к себе домой, учеников встречали как героев. Каждый хотел прикоснуться к завоеванному кубку и сфотографироваться с победителями», — прокомментировал новость генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

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