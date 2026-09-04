Волейболисты Татарстана под руководством Вербова разгромили сборную Белгорода

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Мужская волейбольная команда Татарстана стала первым финалистом Спартакиады, переиграв в полуфинале сборную Белгородской области со счетом 3:0.

Встреча прошла в Екатеринбурге.

В первом сете решающим стал отрезок в середине партии, когда татарстанцы благодаря блоку Василия Капранова и эйсу Михаила Лабинского оторвались на четыре очка — 14:10.

Уверенная игра на блоке и в защите позволила им сохранить преимущество до финального свистка.

Во второй партии команда Алексея Вербова с самого начала захватила инициативу (6:2).

Белгородцы предприняли попытки сократить отставание, но сборная Татарстана каждый раз отвечала точными действиями на подаче и в атаке. Нападающий Лабинский реализовал 6 из 9 атак, а подача Константина Абаева в концовке довела счет до 25:17.

Третий сет сложился для татарстанцев тяжелее — они уступали 6:8. Однако после эйса Романа Романовского (10:10) и двух подряд блоков Капранова против Станислав Маслиева и Павел Тетюхина (16:13) команда перехватила контроль над игрой и довела матч до победы.

Татарстан повторил успех встречи на групповом этапе, вновь обыграв соперника в трех партиях. Соперник по финалу, который состоится завтра определится во втором полуфинале между Москвой и Санкт-Петербургом.