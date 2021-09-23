Волейболисты казанского «Зенита» одержали пятую победу кряду в Кубке России

Сегодня волейбольный клуб «Зенит-Казань» стартовал с победы во втором этапе Кубка России в Уфе. Со счетом 3:0 казанцы обыграли местный «Урал».

В Уфу зенитовцы приехали после четырех кряду побед на первом этапе в Оренбурге. Но соперники по группе остались прежними. Сегодняшний матч «Зенит» начал в следующем составе: Роман Порошин, Андрей Сурмачевский, Александр Волков, Бартош Беднож, Максим Михайлов и либеро Михаил Каштанов.

В первой партии на площадке сразу же завязалась упорная и равная борьба 7:7. Вся партия прошла без явного преимущества какой-либо команды. Хотя казанцы изначально являлись фаворитами, только в самой концовке зенитовцы сумели переломить ход матча, буквально вырвав победу в сете удачным блоком — 24:26.

Во втором сете казанцы постарались побыстрее переломить ход борьбы в свою пользу. И это им удалось, после ровного начала перевес в счете медленно, но верно стал расти в сторону «Зенита» — 7:9, 9:14. Вошел в игру Алексей Кононов — 11:16. Отметим результативные атаки польского доигровщика казанцев Бартоша Бедножа. Мощным эйсом напомнил о себе выздоровевший Максим Михайлов — 13:18. Хорошо вошел в игру новый легионер «Зенита» американский связующий Мика Кристенсон. Эйс Кононова — 15:23, партия — 17:25. Успел в концовке отметиться в игре и Денис Земчёнок.

В третьей партии казанцы тоже не стали откладывать дело в долгий ящик — 1:4. Уфимцы могли лишь несколько раз приблизиться к гостям в счете — 4:5, 9:10. Но «Зенит» стал уходить вперед — 9:13 после эйса Бедножа. Хозяева сражались до конца, три уфимских блока подряд — 19:23. Но казанцы дожали соперника, одержав пятую победу кряду в нынешнем розыгрыше Кубка страны.

«Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (24:26, 17:25, 19:25).

Завтра казанцы сыграют с белорусским «Шахтером» (Солигорск).