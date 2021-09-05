Волейболистки казанского «Динамо» выиграли все матчи на турнире в Туле

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» выиграл и третий матч на предсезонном турнире в Туле – казанки, приехавшие в экспериментальном составе, обыграли казахстанский «Жетысу» в четырех партиях со счетом 3:1.

Ранее динамовки с одинаковым счетом 3:2 переиграли сначала одноклубниц из Краснодара, а затем местную «Тулицу». «Жетысу» предыдущие матчи проиграло со счетом 0:3, но сегодня казахстанки смогли взять первый сет на турнире несмотря на отставание в начале партии. В нервной концовке «Жетысу» оказался удачливее — 23:25.

Во второй партии «Динамо» просто уничтожило своих соперниц со счетом 25:12. Отметим три эйса в исполнении 15-летней Елизаветой Павловой из казанской молодежной команды. Она и поставила точку в партии мощной подачей левой рукой.

И третий сет «Динамо» провело очень сильно, хотя на этот раз соперницы сыграли эффективнее — 25:21. Столь же впечатляюще казанки стартовали и в четвертом сете — 8:1, сказывался разный класс команд. Но «Жетысу» сумел вернуть интригу, 18:17. Лишь в концовке казанки сумели дожать воспрявших духом соперниц, 25:23.

«Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — «Жетысу» (Талдыкорган, Казахстан) — 3:1 (23:25, 25:12, 25:21, 25:23). Выиграв все три матча в Туле, казанки проверили свой резерв, а победителя Кубка губернатора Тульской области определит следующий матч «Тулица» — «Динамо» (Краснодар). 14 сентября «Динамо-Ак Барс» стартует на Кубке России в Саратове.