Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» победили в Минске со счетом 3:0

Казанское волейбольное «Динамо-Ак Барс» обыграло сегодня в столице Беларуси «Минчанку» в чемпионате женской российской суперлиги со счетом 3:0.

Казанки набрали в чемпионате неплохой ход, одержав пять побед при одном поражении от чемпиона и лидера турнира калининградского «Локомотива». «Минчанка» далека от лидеров, поэтому казанки изначально считались фаворитами. И они подтвердили свой статус.

В первой партии казанки сразу огласили свои намерения — 1:4. За счет двух подряд эйсов минчанкам удалось выровнять игру — 7:8. Не без труда, но динамовки смогли переломить ход борьбы, постепенно наращивая свое преимущество — 10:14, 13:16. Отметим ударный блок «Динамо». Уверенно атаковали обе легионерки — Саманта Фабрис и Саманта Брисио. Итог партии 22:25.

А вот второй сет начался в упорной и равной борьбе — 4:4. Лишь в середине партии казанки сумели сделать рывок, изменив счет с 8:8 на 13:8. И снова не без труда, но успешно гости дожали минчанок. Точку в партии поставила Татьяна Кадочникова, 19:25.

В третьей партии минчанки сопротивлялись как могли, но изменить ход событий им не удалось. Гости вновь постепенно, но неотвратимо наращивали свое преимущество — 2:5, 10:13, 17:21. Точку в партии матче поставила Ангелина Лазаренко, 19:25.

«Минчанка» (Минск, Беларусь) — «Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — 0:3 (20:25, 19:25, 19:25).

В активе казанок стало 6 побед при одном поражении, второе место. В следующем туре 29 ноября динамовки примут дома саратовский «Протон». А 25 ноября в Стамбуле в первом туре Лиги чемпионов «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Фенербахче».