Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» одержали домашнюю победу

В очередном матче российской волейбольной женской суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграло саратовский «Протон» со счетом 3:1. Победа подняла казанок на второе место.

В чемпионате страны динамовки пока потерпели всего одно поражение от действующего чемпиона калининградского «Локомотива», и в случае победы над «Протоном» хозяйки могли подняться на второе место. Добавим, что как и в недавнем матче Лиги чемпионов игрой казанок руководил старший тренер команды Сергей Сикачев, главный тренер Ришат Гилязутдинов по-прежнему болеет.

В первой партии практически сразу у динамовок не заладился прием, 3:4, 4:7. Не летела и подача. А вот саратовки играли практически без ошибок, быстро наращивая свое преимущество. Было 10:11, стало 11:18. Казалось, что исход сета решен. Но другого мнения была мексиканка из «Динамо» Саманта Брисио. Она подала два эйса и счет изменился на 18:19. Пошли атаки и у хорватки Саманты Фабрис — 20:20. Ну а в концовке хозяйки уже не ошибались — 25:23, партия, точку в сете поставила капитан хозяек Ирина Королева. Ключевая цифра: эйсы 4-0.

Во втором сете долгое время события развивались точно по сценарию первой партии. Снова «Протон» успешнее начал, 4:5, 6:7. Вновь саратовчанки стали уходить в отрыв — 9:15, 11:17. Опять же на подачах Брисио и Королевой казанки почти выровняли игру — 15:17. Но на этот раз гости провели концовку гораздо увереннее, 18:21 и 20:24 на блоке. Итог сета — 21:25.

И третий сет прошел в ровной и равной борьбе. 6:6, 15:15. Но в концовке казанки мощно спуртовали. Фабрис и Брисио исправно приносили «Динамо» очки в атаке. Плюс, в концовке на полную мощь заработал казанский блок, 25:20, партия.

В четвертой партии вновь пошла упорная борьба, но на этот раз хозяйки постоянно вели в счете — 9:3, 15:13, 21:15. Фабрис разыгралась не на шутку, Брисио заработала свой пятый эйс в матче. Хорватка и поставила точку в партии и матче, 25:20. Победа подняла казанок на второе место.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 25:20).

В следующем туре 4 декабря в Краснодаре казанки сыграют с «Динамо».