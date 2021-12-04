Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли в Краснодаре «Динамо»

В очередном матче женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» в Краснодаре обыграло местное «Динамо» со счетом 3:1.

Динамовские противостояния клубов из Казани, Москвы и Краснодара традиционно являются украшением женской суперлиги. Это всегда принципиальные встречи с женской эмоциональностью. Добавим, что третий матч кряду игрой казанской команды руководил старший тренер Сергей Сигачев — главный тренер Ришат Гилязутдинов по-прежнему находится на больничном.

В первой партии преимущество “Динамо” было большим. Хозяйки начали наращивать свой игровой перевес с начала партии — 3:0, 15:9, 23:15. Практически во всех компонентах волейбола южанки превосходили гостей, эйсы 3-0, блок 3-2. Итог сета 25:17.

Совсем иначе проходила вторая партия, в которой столь же уверенно на площадке доминировали гости, и также с самого начала: 2:7, 8:11. Разыгралась опытнейший капитан казанских волейболисток Ирина Королева. Счет стал уже неприличным для хозяек — 9:21. Эйс Королевой, блок, партия — 12:25.

Третья партия прошла в равной и упорной борьбе. Но старт остался за “Динамо”— 5:1. Нескоро, но гости игры выровняли — 14:14. Хозяйки еще владеют инициативой — 18:16, но в концовке гости резко прибавили, 20:24. Это рывок и стал решающим, партия за казанской командой — 22:25.

Южанки сопротивлялись как могли и в четвертом сете, хотя теперь им приходилось постоянно догонять — 7:10, 9:15. Казанские волейболистки прочно владеют инициативой, очень спокойно доведя сет и матч до победы, 17:25 после решающих атак Татьяны Кадочкиной, Королевой и Саманты Фабрис.

«Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:17, 12:25, 22:25, 17:25).

После девяти туров в активе казанской команды 8 побед при 1 поражении - второе место. В следующем туре 12 декабря казанские волейболистки примут на своей площадке «Ленинградку» (Санкт-Петербург). А 7 декабря дома «Динамо-Ак Барс» проведет второй матч в лиге чемпионов с французским «Безье».

