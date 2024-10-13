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Волейболистки «Динамо-Ак Барса» стали обладательницами Кубка Легенд — 2024. Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.

В финальном матче спортсменки сразились с «Ленинградкой». Матч завершился со счетом 3:0 (25:22; 25:13; 25:15).

MVP турнира была признана игрок «Динамо-Ак Барса» Брайелин Мартинес, которая отыграла финальный матч без ошибок.