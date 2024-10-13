news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Спорт 13 октября 2024 21:09

Волейболистки «Динамо-Ак Барса» стали обладательницами Кубка Легенд

Скопировать ссылку
Волейболистки «Динамо-Ак Барса» стали обладательницами Кубка Легенд
Фото: © «Татар-информ»

Волейболистки «Динамо-Ак Барса» стали обладательницами Кубка Легенд — 2024. Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.

В финальном матче спортсменки сразились с «Ленинградкой». Матч завершился со счетом 3:0 (25:22; 25:13; 25:15).

MVP турнира была признана игрок «Динамо-Ак Барса» Брайелин Мартинес, которая отыграла финальный матч без ошибок.

#Вк "динамо-ак барс"
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100