Волейболистки «Динамо-Ак Барса» продолжают лидировать в чемпионате страны

Волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли на своей площадке «Заречье» из Одинцова со счетом 3:0 и продолжают возглавлять турнирную таблицу российской Суперлиги.

Изначально шансы гостий выглядели призрачными — одна победа и последнее, 14-е место. Татарстански же возглавляли турнирную таблицу. Но женский волейбол всегда непредсказуем.

В первой партии гостьи дали бой фавориткам — 9:9. Эйс казанок — 12:9, затем 13:9 от рук хорватки Саманты Фабрис. Вроде бы уверенно динамовки вели игру, но в концовке «Заречье» сражалось по полной программе — 23:22. Пока Татьяна Кадочкина не поставила точку в партии, 25:22.

Во втором сете подмосковная команда делала всё, чтобы остановить хозяек — 5:4, 9:7, 10:10, 15:14. И лишь в концовке татарстанкам удалось дожать соперниц, 25:20.

В третьей партии «Заречье» и вовсе перехватило инициативу — 8:10, 15:15, 22:21. Представительницы Казани стали чаще ошибаться. Логично, что дело дошло до нервной концовки, в которой нервы крепче оказались у хозяек. Блок, 25:22.

В следующем туре 29 января в Калининграде татарстанки сыграют с действующим чемпионом России «Локомотивом», нанесшим единственное в турнире поражение «Динамо-Ак Барсу».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье» (Одинцово) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).