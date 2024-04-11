Волейболистки «Динамо-Ак Барса» первыми вышли в финал Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо — Ак Барс» стал первым финалистом Суперлиги. Команда из Казани сегодня одержала победу над «Ленинградкой».

Четвертый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо-Ак Барса». Общий итоговый счет в серии оказался таким же.

Подробнее о матче можно узнать в материале «ТИ-Спорт».

Соперницами казанских спортсменок в финале станут победители серии между «Локомотивом» (Калиниград) и «Динамо» (Москва). Сейчас счет 2:1 в пользу первой из команд.