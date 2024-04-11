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Волейболистки «Динамо-Ак Барса» первыми вышли в финал Суперлиги
Женский волейбольный клуб «Динамо — Ак Барс» стал первым финалистом Суперлиги. Команда из Казани сегодня одержала победу над «Ленинградкой».
Четвертый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо-Ак Барса». Общий итоговый счет в серии оказался таким же.
Подробнее о матче можно узнать в материале «ТИ-Спорт».
Соперницами казанских спортсменок в финале станут победители серии между «Локомотивом» (Калиниград) и «Динамо» (Москва). Сейчас счет 2:1 в пользу первой из команд.
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