«Динамо-Ак Барс» завоевало для Казани еще один Кубок России

Сегодня в Санкт-Петербурге завершился «Финал четырех» женского волейбольного Кубка России. В финальной встрече казанское «Динамо-Ак Барс» победило действующего чемпиона страны — калининградский «Локомотив» со счетом 3:0.

Вчера в полуфиналах представительницы Казани обыграли московское «Динамо» (3:1), а спортсменки из Калининграда — хозяйскую «Ленинградку» (3:0). «Локомотив» нанес в чемпионате страны единственное поражение «Динамо-Ак Барсу», разгромив в трех партиях на его площадке. Но Кубок — турнир особенный. На сегодня в активе «Заречья» из Одинцова и «Динамо-Ак Барса» было по шести завоеванных Кубков России. Поэтому у татарстанок был особенный стимул.

Первая же партия показала силу настроя динамовок. Они просто вынесли чемпионок в одну калитку. Как начали представительницы Казани свое мощное наступление с дебюта сета, 4:2 от рук Татьяны Кадочкиной, так и продолжили до конца партии. Счет рос очень быстро, 19:10, 24:11. Точку в сете сильнейшим фирменным ударом поставила мексиканская легионерка «Динамо» Саманта Брисио, 25:12.

Вполне ожидаемо, что вторая партия прошла по иному сценарию. Очень упорная борьба с равными шансами — 4:2, 13:15. С большим трудом ближе к концовке динамовки восстановили статус-кво, 16:16, 19:19. Естественно, что финал сета получился нервным и непредсказуемым: 20:21, 23:22, 25:24 после эйса опытнейшей Ирины Королевой. И все же чуть точнее были татарстанки. И на этот раз решающий удар нанесла Брисио, 26:24.

Третий сет динамовки начали так, что стало ясно, Кубок они не упустят — 9:0. Конечно, «Локомотив» пытался что-то изменить, но всё было бесполезно. Счет как на дрожжах рос в пользу казанок, 11:3, 15:8. Кадочкина просто не промахивалась — 20:12. Ну и всё, 25:17.

Седьмой женский Кубок России едет в Казань, десятый мужской вчера увезли ребята из «Зенита-Казань». Два Кубка страны за два дня завоевали татарстанские волейболисты. Казань — волейбольная столица страны.

Уже после Нового года, 4 января, в чемпионате России «Динамо-Ак Барс» примет дома красноярский «Енисей».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининград) — 3:0 (25:12, 26:24, 25:17).