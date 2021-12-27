Волейболистки «Динамо-Ак Барса» вышли в финал Кубка России

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал «Финал четырех» женского Кубка России по волейболу. В первом полуфинале казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло московское «Динамо» со счетом 3:1.

Казанки, действующие обладательницы Кубка страны, прилетели в Северную столицу вчера, когда на другой арене Питера мужской «Зенит-Казань» с блеском выиграл Кубок России, не оставив камня на камне от московского «Динамо» (3:0). Поэтому у девушек был отличный пример перед глазами, к тому же поболеть за них сегодня пришел наставник «Зенита-Казани» Алексей Вербов.

Первая партия прошла в очень нервной и переменчивой борьбе. То одна, то другая команда отрывалась на одно-два очка — 4:2, 14:12, 16:18. В напряженной концовке «Динамо-Ак Барс» все же настигло москвичек — 25:25 после двух мощных подач мексиканки Саманты Брисио, однако чуть удачливее все же оказались столичные динамовки, 25:27.

Второй сет представительницы Татарстана начали очень мощно: два эйса Брисио, атака Ангелины Лазаренко, 9:5. Постепенно «Динамо-Ак Барс» удвоило свое преимущество, 12:6. Москвички, конечно, пытались выровнять игру, но это у них плохо получалось. Слишком хорошо полетела казанская подача, 21:14. Словом, наши девушки очень уверенно выиграли эту партию, 25:17.

Однако третья партия пошла по иному сценарию — 4:8 после рывка москвичек. Теперь у них летит подача, еще и на блоке казанки стали уступать, 9:13. Только-только подобралось было «Динамо-Ак Барс» к соперницам — 12:13, как те снова оторвались — 13:16. Ответный рывок казанок — 19:16, 19:19, и команда из РТ вновь смогла дожать противниц. Вновь в нужный момент в концовке серия атак Фабрис и Брисио решила судьбу сета, 25:22 после удара последней.

Четвертый сет ожидаемо получился очень нервным. Хотя практически постоянно впереди были казанки — 13:8, 18:14 после эйса Ирины Королевой. Так и довели наши девушки дело до победы. Точку в партии и матче поставила Татьяна Кадочкина, 25:22.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:22). Завтра в финале казанки сыграют с победителем второго полуфинального поединка «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининград), который пройдет сегодня позднее.