Волейболистки «Динамо-Ак Барс» вышли на первое место

В первом матче нового года новоиспеченные обладательницы Кубка России волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» дома разгромили со счетом 3:0 красноярский «Енисей».

В первой партии борьбы практически не было. После первых розыгрышей мяча — 4:4, хозяйки стали резко уходить вперед. Счет 7:5 казанские волейболистки изменили на 16:5. Итоговый счет сета красноречив, 25:8 после атаки Таисии Коноваловой.

Вполне предсказуемо вторая партия прошло совсем по другому сценарию. Борьба пошла вполне на равных — 7:7, 12:12, 16:16. И только в концовке хозяйки сумели переломить ход партии. Точку в сете поставила Татьяна Кадочникова, 25:20. Все логично, эйсы 5-2, блок 8-2.

В третьей партии хозяйки долгое время спокойно лидировали — 3:3, 10:3. Но к чести сибирячек они сумели выровнять борьбу и довели сет до сверхупорной концовки. 19:19, 22:22, 25:25. И здесь судьбу встречи решили разящие атаки Кадочниковой, 28:26.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:8, 25:20, 28:26). После 11 туров в активе казанских волейболисток стало 10 побед при одном поражении, первое место. В следующем туре 10 января в Туле «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Тулицей».