Волейболистки "Динамо-Ак Барс" вырвали победу у "Ленинградки"

В матче женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке победило питерскую «Ленинградку» со счетом 3:0.

Занятость в Лиге чемпионов привела к тому, что из-за меньшего количества матчей и побед соответственно, казанская команда опустилась на третье место в суперлиге. Поэтому игра с хозяевами «Финала четырех» Кубка России была так важна для «Динамо-Ак Барс».

В первой партии равная борьба шла вплоть конца сета — 5:5, 14:14, 18:18. Повела было в счете после эйса ленинградская команда — 20:22. Но как это часто бывает, казанские волейболистки в нужный момент воспряли духом и переломили ход борьбы. Партия за хозяйками — 25:23.

Совсем иначе развивались события во втором сете. На этот раз «Динамо-Ак Барс» быстро захватило инициативу после нервного старта, 9:6, 16:10, 20:14. Что на блоке, что на подаче перевес хозяек был неоспоримым. Уверенная победа в партии, 25:17.

Третий сет получился самым упорным. Практически до самой драматической концовке ни одной из команд не удавалось уйти вперед — 15:15, 20:20, 24:24, 27:27. Победу хозяйкам принесла Татьяна Кадочкина, набравшая в концовке пять очков подряд, 30:27. Тяжелая победа казанских волейболисток.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:23, 25:17, 30:28).

После десяти туров в активе казанской команды стало 9 побед при одном поражении. В следующем туре 16 декабря «Динамо-Ак Барс» сыграет на выезде с «Липецком».