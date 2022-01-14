Волейболистки «Динамо-Ак Барса» сохранили лидерство в турнире, победив «Спарту»

В очередном домашнем матче женской волейбольной Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» со счетом 3:1 обыграло нижегородскую «Спарту», сохранив за собой первое место в турнире.

Уже в первом сете хозяйки не стали откладывать дело в долгий ящик, начав быстро уходить в отрыв — 5:4, 11:7. Сразу же пошла атака у Татьяны Кадочниковой, 13:7. Двукратный перевес хозяек в счете, 18:9. Таисия Коновалова поставила точку в партии, 25:16.

Во втором сете дебют получился ровным, 5:5, 7:7. Затем «Спарта» вырвалась вперед, 12:14. Нервная игра — 14:14, 18:18, 20:18. И всё же в концовке динамовки были точнее и хладнокровнее, 25:20.

Столь же упорно началась и третья партия — 9:9. И вновь в середине партии нижегородки ушли вперед — 15:18. Хозяйкам никак не удавалось переломить ход игры, 20:23. Напряжение нарастало, счет стал 23:24 от рук Коноваловой. Но все-таки «Спарта» выиграла этот сет, 23:25.

И в четвертой парии гостьи дали бой хозяйкам. Не без труда динамовки сумели выйти вперед — 15:11. Мощная атака Кадочниковой — 20:14. Два подряд очка Саманты Фабрис — 23:16, в активе хорватки 24 очка. Точку поставила Кадочкина, 25:16.

В следующем туре представительницы Казани 23 января примут дома одинцовское «Заречье». А 18 января во Франции в рамках чемпионата Лиги чемпионов «Динамо-Ак Барс» встретится с «Безье».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 25:16).