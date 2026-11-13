Волейболистки «Динамо – Ак Барса» примут «Корабелку» в Казани

Фото: dinamo-kazan.com

В Казани в Центре волейбола состоится матч 7-го тура предварительного этапа женской Суперлиги, в котором местное «Динамо – Ак Барс» встретится с санкт-петербургской «Корабелкой».

Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Казанская команда подходит к встрече в статусе фаворита: в шести стартовых матчах турнира волейболистки «Динамо – Ак Барса» одержали шесть побед и набрали 18 очков.

На счету «Корабелки» одно поражение и 16 очков.