Волейболистки «Динамо-Ак Барса» поспорят за Кубок России с «Локомотивом»

В Санкт-Петербурге завершились полуфиналы женского волейбольного Кубка России. Первыми пробились в финал представительницы казанского «Динамо-Ак Барса», обыгравшие столичное «Динамо» со счетом 3:1.

Вторую путевку в финал завоевали действующие чемпионки России из «Локомотива» (Калининград), разгромившие в трех партиях хозяек площадки из «Ленинградки».

Обладательницы кубка определятся завтра в 16.00 в матче «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», а в 19.00 в матче за третье место поспорят «Динамо» (М) — «Ленинградка». Напомним, что именно «Динамо-Ак Барс» является действующим обладателем Кубка России, этих призов в клубном музее казанок насчитывается уже шесть. Однако единственное поражение в нынешнем чемпионате России «Ак Барс-Динамо» потерпело на своей площадке как раз от «Локомотива» (0:3).