Волейболистки «Динамо-Ак Барса» победили «Уралочку»

В очередном матче женской волейбольной Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» в Екатеринбурге обыграло «Уралочку» со счетом 3:1.

Этот матч на Урале получился очень непростым. В первых двух партиях гостьи смотрелись лучше во всех отношениях. Понемногу, но во всех компонентах волейбола динамовки переигрывали хозяек. Сюжет партий был очень похож, да и счет оказался одинаковым, 18:25.

Вполне уверенно татарстанки начали и третий сет, 1:4. Уралочки выровняли борьбу, 10:10. Гостьи снова ушли вперед, 10:13. Но в этот момент у динамовок мяч стал просто валиться из рук. Достаточно сказать, что в этой партии хозяйки допустили 4 ошибки, гостьи — 9. Счет стал 18:14 после эйса екатеринбурженок, еще один эйс — 21:16. Попытка татарстанок спасти партию успехом не увенчалась, 25:22. «Уралочка» заслуженно выиграла сет.

В четвертой партии борьба была не менее упорной — 5:5. Но постепенно гостьи стали понемногу уходить вперед: хотя они не начали меньше ошибаться, но стали лучше атаковать. Счет 12:16 после эйса динамовок. Еще несколько усилий, и «Динамо-Ак Барс» дожало «Уралочку», 21:25 после подачи хозяек в аут.

Татарстанки продолжают лидировать в Суперлиге. В следующем туре 26 февраля «Динамо-Ак Барс» примет на своей площадке белорусскую «Минчанку».

«Уралочка» (Екатеринбург) — «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (18:25, 18:25, 25:22, 21:25).