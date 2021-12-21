Волейболистки «Динамо-Ак Барса» победили семикратного чемпиона Болгарии

Казанское «Динамо-Ак Барс» в трех партиях обыграло болгарскую «Марицу» в домашнем матче группового турнира женской волейбольной Лиги чемпионов.

Сильнейшая в своей стране — «Марица» неизменно выигрывает звание чемпионок Болгарии с 2015 года — в нашей группе Лиги чемпионов команда осела на последнем месте с двумя поражениями от французского «Безье» (0:3) и турецкого «Фенербахче». Чисто теоретически сегодня у динамовок не должно было возникнуть никаких проблем в игре с аутсайдером, однако спорт всегда непредсказуем.

В первой партии казанки сразу дали понять, кто хозяин паркета — 5:1 после трех удачных блоков. 17:8 — эйс от Саманты Фабрис, 20:9 — убойная подача от Саманты Брисио, эйс Ангелины Лазаренко — 23:10. Две подряд ошибки болгарок в атаке, партия, 25:10. Очень велико было преимущество хозяев во всех компонентах волейбола.

Как это часто бывает, вторая партия прошла совершенно по другому сценарию. Разыгравшиеся болгарки впервые в матче повели в счете, 2:3, 5:6, 8:10 и даже 9:12. И только после эйса Лазаренко динамовки, наконец, вышли вперед, 14:13. Удачно вышла на замену опытнейшая Ирина Королева, сразу же отметившаяся эйсом, — 20:17. Словом, ошибок стало в разы больше, но хозяйки дожали соперниц. Атака Фабрис — 25:21.

И третий сет прошел в упорной борьбе на фоне многочисленных и взаимных ошибок в атаке и на приеме. Лишь поначалу болгарки смогли выйти вперед — 3:5. Вывела хозяек вперед Татьяна Кадочкина, 7:6. А затем динамовки постепенно, но неумолимо стали наращивать свое преимущество, 14:11, 18:16. Точку в партии и матче поставила Королева, 25:20. Вторая подряд победа «Динамо — Ак Барса» в Лиге чемпионов.

«Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — «Марица» (Пловдив, Болгария) — 3:0 (25:10, 25:21, 25:20). В следующем туре 18 января казанки сыграют во Франции с «Безье». А 27 декабря в Санкт-Петербурге в полуфинале «Кубка четырех» России «Динамо-Ак Барс» встретится с московским «Динамо».