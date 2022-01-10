Волейболистки «Динамо-Ак Барса» вышли на первое место в женской Суперлиге

«Динамо-Ак Барс» обыграло в Туле «Тулицу» со счетом 3:1 и вышло на первое место женской волейбольной Суперлиги.

Матч был очень важен для обеих команд, так как представительницы РТ шли в чемпионате вторыми: 12 побед при одном поражении, а хозяйки четвертыми: 9-3. Таким образом, в случае успеха каждая из команд могла улучшить свои позиции.

В первой партии казанки очень быстро захватили инициативу в свои руки. Постепенно «Динамо» стало уходить в отрыв, 6:8, очень вовремя забила эйс Ангелина Лазаренко, 12:17. Хозяйки лишь изредка сокращали отрыв в счете, но не более. Атака Татьяны Кадочниковой, 17:24, фирменный удар мексиканки Саманты Брисио, партия — 18:25.

Во втором сете доминировали уже хозяйки, вырвавшиеся вперед после счета 3:3. Динамовки слишком часто ошибались, помогая тем самым «Тулице» увеличивать преимущество, 6:4, 10:6, 16:11, 19:11. От такого удара «Динамо» так и не оправилось, и партию уверенно выиграли хозяйки, 25:15.

Вполне ожидаемо, что третью партию казанки начали очень агрессивно, 5:8 после двух подряд эйсов от Брисио. Попытки хозяек вновь переломить ход партии успехом не увенчались, слишком велико было преимущество динамовок, прежде всего на блоке и в атаке: 9:10, 13:19. Два блока подряд и партия за казанками, 15:25.

Четвертый сет гости вновь начали образцово — 1:6. По-прежнему в атаке и на блоке превосходство казанок не вызывало сомнений — 5:14, 9:17. Так и доиграли спокойно до концовки. Скидка Веры Ветровой, партия и матч, 16:25.

«Тулица» (Тула) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (18:25, 25:15, 15:25, 16:25). Победа вывела казанок на первое место. В следующем туре динамовки 14 января примут на своей площадке нижегородскую «Спарту».