Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одержали третью подряд победу в Лиге чемпионов

В очередном матче группового турнира женской волейбольной Лиги чемпионов казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло во Франции «Безье» со счетом 3:0.

После стартового поражения в Стамбуле от «Фенербахче» казанские волейболистки обыграли дома болгарскую «Марицу» и французский «Безье». И сегодня во Франции довели победную серию до трех матчей.

В первой партии хозяйки лишь поначалу пытались на равных играть с россиянками — 3:5, 8:9, получив затем сильный удар — 8:15. В оставшееся время казанские волейболистки очень уверенно и спокойно дожали соперника, демонстрируя гармоничный волейбол. Очень велико было их превосходство на блоке и на подаче, 12:25. Счет сета говорит сам за себя.

Во второй партии француженки сыграли заметно лучше и даже впервые в матче повели в счете — 3:1. Но россиянки быстро вернули хозяек на место — 8:13. По-прежнему много очков гости набирали на блоке. Да и подача летела у наших девушек, два раза подряд навылет подала Татьяна Кадочкина, 12:17. Так и доиграли до победного конца сета, подача француженок в сетку, 17:25.

Вполне предсказуемо, что третья партия прошла в упорной борьбе, 3:3, 7:7, 12:12. Хозяйки даже вырвались было вперед, 15:12. И все же казанские волейболистки и на этот раз нанесли решающий удар — 17:23. Не без труда, но гости довели партию и матч до победного конца, 21:25. «Динамо» управилось за 73 минуты.

«Безье» (Безье, Франция) — «Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — 0:3 (12:25, 17:25, 21:25). В следующем туре 3 февраля казанские волейболистки примут дома «Фенербахче». А 23 января в рамках чемпионата российской суперлиги они встретятся на своей площадке с «Заречьем» (Одинцово).