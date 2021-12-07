Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одержали первую победу в Лиге чемпионов

Во втором туре группового турнира женской волейбольной Лиги чемпионов казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло дома французский «Безье» со счетом 3:1.

В первом туре в Стамбуле казанские волейболистки мощно стартовали с «Фенербахче», поведя 2:0 по партиям, но следующие три проиграли. Француженки дома обыграли болгарскую «Марицу» (3:0). И вот первый с февраля 2019 года матч женской Лиги чемпионов в Казани.

Сегодня хозяйкам противостоял серебряный призер чемпионата Франции «Безье» из одноименного городка, одного из самых старых в стране — ему более двух с половиной тысяч лет. Добавим, что наконец-то вернулся в строй после болезни главный тренер казанской команды Ришат Гилязутдинов, пропустивший последние игры. А поболеть за землячек пришли игроки «Зенита-Казань» во главе с главным тренером Алексеем Вербовым — завтра казанцы играют дома в Кубке ЕКВ.

В первой партии француженки стартовали очень уверенно — 0:3, 4:8. Долгое время хозяйки никак не могли найти привычную игру, 8:15 после эйса гостей. И только после рывка 4-0 казанские волейболистки постепенно стали выравнивать игру, 16:18. В итоге судьба сета решилась в самой концовке. Эйс Саманты Брисио — 22:23, но партия за гостями, 22:25.

Во втором сете хозяйки начали столь же неуверенно, 1:8 после трех кряду блоков «Безье», 3:10. Казанские волейболистки выглядят растерянными. К чести они быстро пришли в себя, но выровнять игру сумели лишь во второй половине сета — 10:15. И наконец впервые за вечер вышли вперед, 20:19. В нервной концовке увереннее сыграли хозяйки. Точку в партии поставила Татьяна Кадочкина, 25:23.

Третий сет начался под диктовку казанских волейболисток — 3:1, 5:3, 10:5, 18:13. если бы нередкие ошибки, то они могли очень быстро закончить эту партию. Тем не менее, хозяйки уверенно довели партию до победного конца, блок Ангелины Лазаренко, касание сетки — 25:18.

Четвертая партия предсказуемо прошла в упорной борьбе — 6:6, 13:12, но инициатива по-прежнему была у динамовских волейболисток. Они не позволили француженкам реанимировать интригу — 19:15, 23:16. Атака Саманты Фабрис, ошибка гостей — 25:17. Победа «Динамо-Ак Барс» 3:1.

«Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — «Безье» (Безье, Франция) — 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:17).

В третьем туре 21 декабря на своей площадке казанские волейболистки примут «Марицу». А 12 декабря в рамках чемпионата российской суперлиги «Динамо-Ак Барс» сыграет дома с «Ленинградкой».