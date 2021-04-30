Волейболистка Евгения Старцева покинула «Динамо-Ак Барс»

Связующая и капитан команды Евгения Старцева покидает казанский «Динамо-Ак Барс», об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Год назад Старцева подписала с «Динамо-Ак Барс» контракт на два года, однако сейчас он прерван досрочно. Судя по всему, клуб делает ревизию бюджета с целью экономии. На днях покинула клуб самая талантливая из молодых российских волейболисток, 17-летняя Арина Федоровцева, перешедшая в турецкий «Фенербахче». Ранее ушла Анна Котикова и Марина Марюхнич, завершившая игровую карьеру.

«Вчера по обоюдному согласию было решено расторгнуть контракт между Евгенией Старцевой и „Динамо-Ак Барс“. Мы бесконечно благодарны Евгении за все девять лет, проведенных в нашем клубе. Именно за этот период были достигнуты самые высокие результаты и выиграны все титулы, которые существуют в российском и мировом клубном волейболе», — так прокомментировал уход Старцевой директор клуба Сергей Чернышов.

32-летняя чемпионка мира Старцева выступала в казанской команде с сезона 2012/13 и за это время провела 325 матчей. Она помогла «Динамо-Ак Барсу» выиграть Лигу чемпионов (2014 год), клубный чемпионат мира (2014), Кубок ЕКВ (2017), четыре чемпионата страны (2013, 2014, 2015, 2020 годы) и пять кубков России (2012, 2016, 2017, 2019, 2020 годы).

В минувшем сезоне «Динамо-Ак Барс» занял 3-е место в чемпионате страны, завоевал Кубок России и не вышел из группы в Лиге чемпионов. Никаких приобретений казанцы пока официально не сделали.