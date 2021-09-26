Волейболист Максим Михайлов: «Я не трудоголик, а профессиональный спортсмен»

33-летний диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов выиграл в волейболе все, кроме чемпионата мира. В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» спортсмен признался, что до сих пор ни разу не одевал орден «Дружбы», которым был награжден за победу на ОИ-2012 в Лондоне и рассказал, где у него жилье, а сын заставляет его играть дома с мячом.

Максим Михайлов

Фото: zenit-kazan.com

«Каждый может выиграть у каждого»

- Как ты прокомментируешь разгромное (0:3) поражение сборной России от Польши в четвертьфинале чемпионата Европы-21? Кстати, при твоем участии на предыдущем Евро-19 на той же стадии Россия проиграла Словении 1:3.



- Это не несчастный случай. И не закономерность. Это современный волейбол. Каждый может выиграть у каждого на определенных турнирах. Те же недавние олимпийские чемпионы Токио французы проиграли Чехии в 1/8 финала. Это нынешнее соотношение сил в волейболе, есть топ-20 команд, включая Россию, несмотря на это поражение. Надо учесть, что играли в Польше при большом количестве зрителей, их команда сильно зависит от болельщиков, это решающий фактор. Ничего страшного не произошло, нереально три турнира за лето пройти на одном дыхании, форму невозможно удержать, физически выйти три раза на пик формы. Позора нет, наши ребята показали хороший уровень, что очень важно на данном этапе. Да, нужно сделать определенные выводы.



- Ты играл на четырех Олимпиадах: четвертое место в Рио-де-Жанейро в 2016, бронза в Пекине 2008, серебро в Токио 2020, золото в Лондоне 2012. Это следствие цикличности игрового уровня, состав соперников, какие-то еще дополнительные факторы?



- Тут много факторов складывается. Кто-то может выйти на Олимпийские игры в хорошей форме, кому-то везет с турнирной сеткой, кому-то нет. Все циклично, все меняется, невозможно быть постоянно хорошим игроком. Никто ничего тебе не гарантирует. Нужно быть лучшим в конкретный момент, чтобы получить хороший результат.

- В начале века «Белогорье» выигрывало всех в России и Европе, затем такой командой-династией стал казанский «Зенит», выигрывавший все подряд в 2010-2019 гг. Что влияет на становление и упадок команды-династии: тренер, состав, бюджет, уровень соперников?



- Уровень других команд растет, невозможно постоянно держать высочайший уровень — бывают взлеты, бывают падения. Это нормально. Белгород все выигрывал, потом все проигрывал, и снова затем доминировал год-два. Таков спорт. Сейчас много сильных команд в России, немало таких в Европе, играющих в неудобный для нас волейбол, неприятный для наших клубов. Все закономерно. Это надо принимать как реалии. И нужно готовиться ментально, быть сильным и сражаться в каждом матче.

«Доигровка – это не мое»



- Начинал ты в Ярославле доигровщиком, потом диагональным, играл либеро, значился в этом качестве и на недавнем предварительном этапе Кубка России в Оренбурге. И все-таки, твое кредо — диагональный?



- Да. В Оренбурге я числился вторым либеро, чтобы соблюсти регламент заявки в 14 человек, но не играл. Диагональным мне комфортнее, большую часть карьеры провел в этом амплуа. Доигровщик должен уметь все, а прием часть этого всего, это не моя фишка, я там чувствую себя дискомфортно, так что доигровка – это не мое.



- Нападающий сборной России Егор Клюка поделился ощущениями от игры на позиции диагонального на чемпионате Европы, он сменил амплуа из-за твоей травмы. «Игра в диагонали? Для меня это, так скажем, менее увлекательно. Потому, что нет моментов особых для творчества. Грубая сила в основном. В доигровке всё интереснее: принимаешь, где-то паснёшь, постоянно в движении», – сказал Клюка. Согласен с ним?



- Нет. Не соглашусь. Реалии волейбола требуют всесторонней подготовки игрока. Помимо атак с задней линии диагональный должен уметь ещё очень многое, большое значение имеет физическая форма. Скидки, обыгрышы, одним нападением не обойдешься, чтобы победить хорошую команду, нужно быть разносторонним, перестраиваться, меняться. Нужно подстраиваться под стиль своей команды. Не могу сказать, что диагональный это грубая физическая сила. Тут очень много факторов. Нужно правильно рассчитать силы на матч, чтобы атаковать по 60 раз. Надо выбирать силовой стиль - против французов или наоборот против другой команды меньше рисковать, больше держать мяч. Волейбол уникален — нужно быть везде и во всем лучшим, а не только в каком-то элементе.

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

- Проверим твою память - 27 февраля 2010 года. Подсказка, дело было в Новом Уренгое, о чем тебе говорит эта дата?



- Наверное, в той игре с местным «Факелом» я набрал 40 очков. Мы, я играл тогда за «Ярославич», были аутсайдерами, а «Факел» среди лидеров, эта победа дала нам три важных очка на выезде, что помогло нам затем выйти в плей-офф. Я не люблю такой волейбол, предпочитаю командный, где нагрузка ложится на всех игроков. Тактика такова, что соперник не может прочитать, куда идет передача. Но в тот день так все сложилось, бывает такое в волейболе, игра получилась рекордной для меня.

«Нет сейчас таких игроков, кто бы перешел в другую команду и выиграл с ней все»

- В 2012 годы ты назвал недавнего одноклубника Сергея Тетюхина и американца Ллоя Болла лучшими игроками в мире. В 2018 после победы в финале Лиги чемпионов в Казани таковым ты посчитал Вильфредо Леона, а сейчас кого назовешь?



- Понятно, что Леон и сейчас хорош в сборной Польши, много сейчас хороших волейболистов. Но все равно игрока делает среда, в которой он находится. Леон все выиграл в Казани, а затем в Италии и Польше он ничего не выиграл значимого за последние три года. Волейбол - это командная игра. Не могу сказать, что сейчас есть кто-то лучший в мире игрок. Для этого он должен попасть в определенную среду, где он себя чувствует комфортно, чтобы в одиночку выиграть матч или турнир. Нет сейчас таких игроков, кто бы перешел в другую команду и выиграл с ней все. Нужны определенные условия, в которых данный волейболист будет одним из лучших в своем амплуа.



- В феврале нынешнего года ты сказал, что в перспективе не прочь поиграть за границей, не изменил своих планов?



- Я пока так далеко не думал, есть еще нынешний сезон, его нужно доиграть. А там будет видно. Я возрастной игрок, мне важны условия интересные для меня - бытовые для моей семьи, финансовые, и с точки зрения команды, что очень важно для возрастных спортсменов.



- Кто в раздевалке «Зенита» больше шумел — Алексей Спиридонов или Эрвин Нгапет? Это два главных скандалиста в новейшей истории клуба. Кстати, француз ставил в раздевалке свою авторскую музыку, он не один альбом на родине издал в стиле рэп.



- Нгапет ставил свой рэп в тренажерном зале, но не всегда, на поток не ставил. А шумел больше всех, конечно, Спиридонов. Эрвин - француз, позитивный человек, но он не очень комфортно себя чувствовал в раздевалке русской команды без друзей, где точно не был говорливым. Ему проще было на площадке, где он был заводным.

Эрвин Нгапет Фото: zenit-kazan.com

«Отдых всегда для меня вторичен»



- Можешь назвать себя трудоголиком, раз тебе хватает в отпуске всего три-четыре дня для отдыха?



- Скорее назову себя профессиональным спортсменом. От слова профессиональный, а не просто спорт. Это дальновидность, понимание, что тебе нужен результат. Иначе надо или бросать спорт или постоянно косить. Ты должен понимать, что нужно постоянно работать, постоянно трудиться со своим телом, чтобы в перспективе получить какой-то бонус. Скорее это самодисциплина, 24 часа в сутки в сезоне следить за собой, а в отпуске контролировать, что ты ешь, что пьешь. Для профессионального спортсмена нет отпуска - есть передышка, нужно постоянно поддерживать форму. Это постоянный процесс. А отдых всегда для меня вторичен.



- Ты всегда остаешься для индивидуальной работы на площадке после завершения тренировки? Не было случаев, когда тебя просто выгоняли с площадки?



- Было такое. Говорили, что хватит, но это чаше было по молодости. Сейчас многое изменилось, чуть переосмыслил, спорт меняется, понимание меняется, тренера меняются, да и опыт пришел, тренировался со многими мастерами, видел, как они работают, как следят за собой. Делаю какие-то выводы для себя. И слежу за собой.

«Вербов-игрок и Вербов-тренер – это два разных человека»



- Когда главным тренером «Зенита» стал Алексей Вербов, не было какого-то неудобства, ведь еще недавно вместе играли на площадке?



- Да совсем не тяжело. Не было никакого недопонимания, даже наоборот, проще стало — легче найти точки понимания. Он начинающий тренер, ему проще выслушать игрока, чтобы сделать нужный шаг и принять оптимальное решение. Вербов-игрок и Вербов-тренер - это два разных человека. Конечно, нужно соблюдать субординацию, чтобы достичь какой-то цели.

Алексей Вербов Фото: zenit-kazan.com

- Ты прекрасно знаешь, что болельщики зовут тебя «пулемет Максим». Не было желания поставить дома хотя бы небольшой макет этого прославленного русского оружия?



- Да, нет, даже не думал об этом. Может быть.



- В твоем Instagram значатся 44 тысячи подписчиков. На твой взгляд, это много или мало?

- Это не много и не мало, я не стремлюсь достичь уровня миллиона подписчиков. Просто стараюсь, чтобы люди могли узнавать новости про меня, посмотреть видео, фото — это определенная связь с болельщиками, прежде всего из других стран, кто не может в живую видеть игроков. Именно для этого и завел свою страничку в данной соцсети.

- Когда-нибудь надевал орден «Дружбы», которым ты был награжден за победу на Олимпиаде в Лондоне?



- Никогда, ни разу. Не приходилось, а куда мне его надевать? Мы люди скромные, посмотрим, как дальше будет.

- У твоего шестилетнего сына Никиты среди игрушек есть мяч?



- Конечно, мяч у него был всегда. Хотя у детей постоянно меняются игрушки. Но после моих игр он постоянно возится со мной на площадке. Ему нравится, он и дома меня заставляет с ним играть с мячом. Это его инициатива, ему нравится. Жаль, что не так часто удается, сейчас Никита немало времени проводит в подготовительном классе школы, в садик ходит. Вот сезон начнется, чаще будем играть на площадке после матчей. Но пока рано думать о его будущем.

«Чтобы где-то осесть, нужно пожить обычной жизнью, не как спортсмен»



- Ты являешься почетным гражданином своего родного поселка Кузьмоловский в Ленинградской области, давно там был?



- Пару лет назад, наверно. Это хорошо, что помнят меня там.



- Твои родители живут в Санкт-Петербурге, у тебя есть гостевой дом в Сочи, сам играешь в Казани. Где дом у твоей семьи?



- На самом деле, тяжело ответить на этот вопрос. Чтобы где-то осесть, нужно пожить обычной жизнью, не как спортсмен — туда пошел, тут сыграл, все расписано, минимум свободного времени. Надо понять, чем буду заниматься в будущем. Где будут лучшие условия для семьи, ребенка, для учебы. А так, я давно приобрел жилье в Казани.



- Когда ждать твоего появления на площадке в игре «Зенита-Казань»?



- Планирую сделать это в Уфе в ходе второго этапа Кубка России, если все будет хорошо. Пока потихоньку вхожу в игровой режим.