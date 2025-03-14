Волчий аппетит: сумеет ли «Нефтехимик» сместить «Сибирь» с восьмого места «Востока»

Развязка регулярного чемпионата в КХЛ в этом году обещает быть крайне интригующей в Восточной конференции. «Сибирь» и «Нефтехимик» продолжают отчаянную борьбу за восьмую строчку. Есть ли шанс у «волков» сотворить чудо и сместить сибиряков с восьмого места - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» дышит в спину «Сибири»

Еще свеж в памяти героический опыт «Нефтехимика» в регулярном чемпионате сезона 2022-23. Тогда команда Олега Леонтьева стартовала с десяти поражений подряд в сентябре, однако потом собралась и выдала череду удачных отрезков из серии победных матчей, что и вылилось в борьбу за восьмое место на «Востоке».

Благодаря выдающемуся выступлению в феврале нижнекамцы смогли по итогам регулярки сместить с восьмого места «Трактор», которым руководил нынешний главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

У «Нефтехимика» под руководством Олега Леонтьева есть характер. Это мы наблюдаем из сезона в сезон. Если нижнекамцы не попадают в плей-офф, как, например, в прошлом году, то по крайней мере навязывают борьбу до последней встречи.

К этому часу отрыв «волков» от «Сибири» (8 место) составляет пять очков. Однако у «Нефтехимика» есть одна игра в запасе. Сегодня в Ярославле подопечные Леонтьева сразятся с «Локомотивом», лидером Западной конференции. Шансов на успех у «волков» в этой встрече немного. С другой стороны, мало кто верил в «Нефтехимик» и в недавнем матче против московского «Динамо». Уступая по ходу встречи со счетом 0:2, нижнекамцы перевернули игру на 4:2.

У «Нефтехимика» есть лидеры, способные повести команду за собой

Когда идет речь о решающей стадии регулярного чемпионата, как правило, всплывают на поверхность имена тех, кто способен взять на себя ношу лидера и повести команду за собой в непростой момент.

В «Нефтехимике» таковым является нападающий Никита Хоружев. 21-летний хоккеист стал настоящим открытием текущего сезона и не раз в последние месяцы признавался лучшим игроком недели в составе нижнекамцев. В активе Хоружева после 62 матчей – 31 (14+17) очко.

Форвард оказался одним из героев в составе «волков» во время дальневосточного турне «Нефтехимика». В заключительной встрече против «Адмирала» (3:2) Хоружев оформил эффектный голевой проход и забил за секунду до конца основного времени, подарив нижнекамцам важнейшие очки.

Говоря о лидерах «Нефтехимика», нельзя не упомянуть также и Филиппа Долганова. С уходом в «Спартак» Артема Загидуллина голкипер стал единоличным первым номером в «Нефтехимике». В этом сезоне Долганов идет с еще более успешным процентом отраженных бросков, нежели в предыдущем – 91,6%.

Кому благоволит календарь в конце марта – «Сибири» или «Нефтехимику»?

«Сибирь» в последний месяц смотрится нестабильно. До вчерашней встречи с «Амуром» у сибиряков была четырехматчевая серия поражений. Прервать ее удалось, победив хабаровчан на домашнем льду со счетом 4:2.

На неделе стало известно, что команда Вадима Епанчинцева лишилась ключевого нападающего – Владимира Бутузова. Габаритный форвард с правым хватом был неотъемлемой частью большинства «Сибири», которое, к слову, до сих пор идет на первом месте в лиге.

Сибиряки оставшиеся четыре встречи в регулярном чемпионате проведут дома. В соперниках: «Торпедо», «Барыс», «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Календарь «Сибири» оставляет надежды болельщикам «Нефтехимика». Вместе с тем, и нижнекамцам надо рассчитывать не только на поражения команды Епанчинцева, но и на свои силы.

В отличие от «Сибири», «Нефтехимику» ближайших два матча играть на выезде – против «Локомотива» и «Спартака», очень непростых соперников. Далее идут два домашних матча с «Адмиралом».

Против дальневосточников нижнекамцам будет играть удобно, принимая во внимание акклиматизацию подопечных Тамбиева. В играх со «Спартаком» и «Локомотивом» «Нефтехимику», кажется, предстоит сотворить невозможное. С точки зрения класса и качества хоккея оба клуба на порядок выше нижнекамцев.

Фото на анонсе: hcnh.ru