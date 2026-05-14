Волан удачи: в Татарстане прошло первенство ПФО по бадминтону
Участниками стали свыше 100 человек из пяти регионов страны
Татарстан не зря называют спортивной столицей России. Ведь здесь уделяют широкое внимание не только большим клубам и спортсменам, но и тем, кто не так известен. Например, бадминтон – вот уже в который раз в нашей республике прошло очередное первенство Приволжского федерального округа. О том, как оно прошло и кто стал главной звездой турнира – в материале «ТИ-Спорта».
Всеволод Русских – будущее российского спорта
Раннее утро воскресенья, на календаре 10 мая, а в одной из спортивных школ Альметьевска небывалый ажиотаж – сюда на первенство ПФО приехал 101 спортсмен из пяти регионов нашей страны. И всё это, чтобы побороться за медали. Стоит отметить, что турнир проводился в нескольких возрастных категориях – до 13 и до 17 лет.
Подчеркнем, что до 13 лет проводилось именно Первенство ПФО. А вот для ребят на четыре года старше турнир в Альметьевске стал отбором на XIII летнюю Спартакиаду учащихся России. К слову, она пройдет в сентябре этого года в Подмосковье – турнир примет Раменское.
Мы уже привыкли, что на любом турнире зажигаются звезды – соревнования в Татарстане не стали исключением. Вот, например, уроженец нашей республики Всеволод Русских – у него золото в личном первенстве, а также серебро в мужском парном разряде с Раилем Файзуллиным. А еще есть победа в смешанном разряде с Ульяной Беляковой. Да и эксперты отмечают – у этого парня большее будущее.
Татарстан – лучший в ПФО
Есть свои герои и у девушек – например, Алина Камалетдинова. В Альметьевске она выиграла «личник», обойдя очень крепкую сокомандницу Дарью Голдобееву и оставив позади двух представительниц Саратовской области – Ангелину Дмитриенко и Нику Соломатину. А потом зацепила медали и в парах: сначала в женском разряде – бронза с Голдобеевой, а потом и в смешанном – бронза в паре с Каримом Нургалиевым.
Я думаю, понятно, что и в общем зачете по регионам, сборная Татарстана тоже стала лидером, уверенно выиграв его – ниже расположились Нижегородская область, Пермский край и Саратовская область.
Почему у Татарстана такое доминирование в бадминтоне?
Всегда какие-то подвижки в спорте – это результат двух составляющих: инфраструктура и именитые спортсмены внутри системы того или иного вида спорта. Что касается бадминтона нашей республики, то всё сложилось как нельзя лучше.
Во-первых, в феврале 2016 года в Казани появился Центр бадминтона. А дальше – приглашена Евгения Косецкая. Она уже к тому моменту имела несколько медалей командного чемпионата Европы. Как говорится камень в будущее был заложен.Тем самым, нынешнее доминирование сборной нашей республики выглядит логичным. И, признаемся честно, греет душу. Будем надеяться, что через год, традиция побеждать, у представителей нашей республики сохранится.