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Ру Тат
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23 августа 2021  21:08
Наталья Рыбакова

Вокруг малых рек Татарстана экологи могут создать «чистые зоны»

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Вопрос охраны малых рек Татарстана обсудили сегодня за круглым столом специалисты Минэкологии РТ и представители Русского географического общества. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Участники встречи обсудили тему охраны малых рек, назвав одним из способов решения вопроса создание „чистой зоны“ на расстоянии от 100 до 200 метров от берега. Это должно уменьшить негативное воздействие на водные объекты», — пояснили в министерстве.

В ходе совещания экологи рассказали о надзорной деятельности Минэкологии РТ и реализации в республике национального проекта «Экология». В свою очередь представители Русского географического общества презентовали проект по развитию экотуризма, в ходе которого планируется внести в карты поискового сервиса экологические тропы для туристов.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

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