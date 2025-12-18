Вокруг Дворца им. Алиша в Казани обустроят общественное пространство

Территорию вокруг Дворца пионеров и школьников им. А. Алиша в Казани превратят в комфортное общественное пространство с учетом ее исторической ценности. Об этом журналистам в ходе пресс-тура по объекту культурного наследия рассказала архитектор Института развития Казани Анна Хамзина.

«Чтобы дом культуры стал новой точкой притяжения, мы должны благоустроить территорию, сделать ее максимально комфортной, функциональной и безопасной. Территория имеет историческую ценность: в конце XIX века здесь был Панаевский сад», – пояснила она.

По ее словам, проект предусматривает создание нескольких функциональных зон: главной площади для мероприятий у входа, концертной сцены во дворе и уютного сада с прогулочными дорожками за зданием. Это позволит проводить массовые события и создать пространство для отдыха и занятий на свежем воздухе.