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Вокальный ансамбль из Буинска татарскими песнями покорил Санкт-Петербург
Вокальный ансамбль «Вдохновение» Детской школы искусств города Буинска под руководством Наили Тазетдиновой принял участие в Международном вокально-инструментальном фестивале-конкурсе «Северная кантата» в Санкт-Петербурге.
Юные вокалисты из Буинска собрали внушительную коллекцию наград. Ансамбль стал лауреатом I степени за песню «Алмагачлары» и лауреатом II степени за песню «Авиамарш».
В сольном исполнении Милана Кильдюшева, Нелли Сатривагова, Исламия Шарифзянова, Амина Хуснутдинова и Камила Хуснутдинова стали лауреатами I степени.
Вокальный ансамбль «Вдохновение» — один из лучших городских детских самодеятельных ансамблей. Более 30 ребят занимаются здесь вокальным мастерством. По словам руководителя ансамбля Наили Тазетдиновой, участие в таких масштабных конкурсах закаляет характер и хорошо способствует творческому развитию.
«Татарская песня в северной столице звучала особой красотой и мелодичностью», — говорит руководитель коллектива Наиля Тазетдинова.
Международный вокально-инструментальный фестиваль-конкурс «Северная кантата» проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Я могу!». Его задача — выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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