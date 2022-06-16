Вокальные коллективы съедутся в Дрожжановский район на фестиваль «Троицкие напевы»

18 июня в Дрожжановском районе Татарстана состоится VI Межрегиональный фестиваль православной и духовной песни «Троицкие напевы». Об этом пишет «Родной край».

Событие объединит самые лучшие вокальные коллективы Татарстана, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей. Гости смогут услышать фольклорные песни, а также принять участие в мастер-классах, посетить выставки и приобрести сувенир на выставке-продаже изделий народных умельцев. Мероприятие пройдет на территории храма преподобного Сергия Радонежского.

«Он [фестиваль] напоминает о единстве всего человечества. Говорит о том, что нас объединяет и религиозные праздники, традиции, обычаи», — отметил настоятель храма, отец Павел.

Мероприятие стартует в 8 часов утра с божественной литургии, торжественное открытие состоится в 11 часов.