Вокалистов Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Звезда — 2025»

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда — 2025» объявил о старте десятого по счету сезона проекта. Стать его участниками могут и представители Татарстана.

Конкурс призван продемонстрировать творческий потенциал исполнителей из разных уголков России. Также он должен отразить красоту и многообразие страны. В ходе онлайн-кастинга будут отобраны самые талантливые артисты из 89 субъектов Федерации.

Прошедшие отбор вокалисты из разных частей страны соберутся на одной сцене и достойно представят свои регионы. При этом они поборются за денежный приз, который смогут использовать для дальнейшего развития своей карьеры. Победителей определят по результатам всероссийского голосования телезрителей и решения ведущих экспертов.

Стать участниками конкурса могут граждане России не моложе 16 лет. Допускается участие как сольных исполнителей, так и вокально-инструментальных групп. Конкурсанты имеют право представлять только тот регион, в котором они прописаны либо были рождены — но с условием, что их творческая биография тесно связана именно с этим субъектом Федерации.

Направить заявку необходимо не позднее 15 июля текущего года. Проект реализует телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда» при поддержке Министерства обороны России. Подробная информация о правилах подачи заявок на участие размещена на сайте​.