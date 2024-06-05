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Вокалистов Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Звезда — 2025»
Всероссийский вокальный конкурс «Звезда — 2025» объявил о старте десятого по счету сезона проекта. Стать его участниками могут и представители Татарстана.
Конкурс призван продемонстрировать творческий потенциал исполнителей из разных уголков России. Также он должен отразить красоту и многообразие страны. В ходе онлайн-кастинга будут отобраны самые талантливые артисты из 89 субъектов Федерации.
Прошедшие отбор вокалисты из разных частей страны соберутся на одной сцене и достойно представят свои регионы. При этом они поборются за денежный приз, который смогут использовать для дальнейшего развития своей карьеры. Победителей определят по результатам всероссийского голосования телезрителей и решения ведущих экспертов.
Стать участниками конкурса могут граждане России не моложе 16 лет. Допускается участие как сольных исполнителей, так и вокально-инструментальных групп. Конкурсанты имеют право представлять только тот регион, в котором они прописаны либо были рождены — но с условием, что их творческая биография тесно связана именно с этим субъектом Федерации.
Направить заявку необходимо не позднее 15 июля текущего года. Проект реализует телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда» при поддержке Министерства обороны России. Подробная информация о правилах подачи заявок на участие размещена на сайте.
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