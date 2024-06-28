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Вокалист группы Crazy Town умер от передозировки наркотиков
24 июня 2024 года в возрасте 49 лет скончался Сет Бинзер, более известный под псевдонимом Шифти Шеллшок, вокалист и один из основателей рок-группы Crazy Town, сообщает ТАСС.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, причиной смерти музыканта стала случайная передозировка наркотиков. Тело Бинзера было обнаружено в его собственном доме.
Crazy Town, основанная в 1995 году в Лос-Анджелесе, стала одним из ярких явлений на музыкальной сцене начала 2000-х. Их хит «Butterfly» возглавил престижный чарт Billboard Hot 100 в 2001 году, а дебютный альбом «The Gift of Game» получил платиновый статус.
Несмотря на успех, группа столкнулась с серьезными трудностями, включая проблемы с наркотиками у некоторых участников. Это привело к распаду коллектива в 2003 году, хотя в 2007 году музыканты воссоединились и продолжили творческую деятельность.
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