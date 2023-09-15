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Руc Тат
Происшествия 15 сентября 2023 14:47

Войска России отразили две атаки украинских войск в районе Работино

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В районе Работино ВС РФ отразили две атаки противника. За сутки ВСУ потеряли на Запорожском направлении более 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Две атаки 47-й механизированной бригады в районе Работино были отбиты подразделениями группировки российских войск, ударами авиации и артиллерии, а также при помощи тяжелых огнеметных систем.

Помимо этого, западнее поселка Вербовое было нанесено поражение скоплению войск и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Всего были уничтожены более 145 военнослужащих, три авто, две артилерийские системы М777, британское орудие FH-70, а также четыре гаубицы Д-30 и Д-20.

#спецоперация на Украине
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