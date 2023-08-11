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Происшествия 11 августа 2023 07:54

Войска РФ штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

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Бойцы пятой мотострелковой бригады взяли штурмом стратегически важный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подразделения пятой бригады произвело штурм Красногорского шахтного ствола. Этот опорный пункт расположен на окраине Красноголовки.

В результате штурма бойцам ВС РФ удалось закрепиться на стратегически важной позиции.

Отмечается, что по области рядом со стволом шахты были произведены массированные артиллеристские удары необходимые, чтобы подавить огневые точки противника.

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