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Войска РФ штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
Бойцы пятой мотострелковой бригады взяли штурмом стратегически важный пункт ВСУ у Марьинки в ДНР, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, подразделения пятой бригады произвело штурм Красногорского шахтного ствола. Этот опорный пункт расположен на окраине Красноголовки.
В результате штурма бойцам ВС РФ удалось закрепиться на стратегически важной позиции.
Отмечается, что по области рядом со стволом шахты были произведены массированные артиллеристские удары необходимые, чтобы подавить огневые точки противника.
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