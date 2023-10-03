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Руc Тат
СВО 3 октября 2023 15:37

Войска РФ поразили цеха в Харькове, где ремонтировали технику ВСУ

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Минобороны сообщает о поражении цехов на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о цехах, в которых ремонтировали технику Вооруженные силы Украины.

Также отмечается, что были уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ в районе Павлограда.

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