Войска РФ поразили цеха в Харькове, где ремонтировали технику ВСУ

Минобороны сообщает о поражении цехов на территории бронетанкового завода в Харькове, сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о цехах, в которых ремонтировали технику Вооруженные силы Украины.

Также отмечается, что были уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ в районе Павлограда.