Войска РФ освободили Сергеевку на краснолиманском направлении

Войска РФ на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка, сообщает ТАСС.

Населенный пункт был освобожден в процессе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под командованием подполковника Буйлова.

По данным агентства, из Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ, а общее продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении составило до 4 км.

Кроме того, за сутки российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ.