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Войска РФ освободили Сергеевку на краснолиманском направлении
Войска РФ на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка, сообщает ТАСС.
Населенный пункт был освобожден в процессе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под командованием подполковника Буйлова.
По данным агентства, из Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ, а общее продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении составило до 4 км.
Кроме того, за сутки российские войска отразили четыре атаки подразделений ВСУ.
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